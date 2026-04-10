“ミスユニバースジャパン2026東京”宇佐美なおによる最新デジタル写真集＆イメージ動画『TWO TONE』が、10日より発売される。【写真】3〜4キロ増量で“むっちりボディ”全開の宇佐美なお本作『TWO TONE』は、クールな表情とやわらかな表情、その両方を楽しめる宇佐美の二面性をタイトルに込めた。ミスコンでも映える凛とした美しさと、グラビアだからこそ見せる親しみやすさを一作の中に収めた。クールな顔立ちを軸にしながら