華やかな経歴を持つ元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子・38）が、過去の恋愛遍歴を告白し、りゅうせい（桑田龍征・40）を驚かせた。【映像】一世を風靡したトップグラドル、美しい38歳の現在の姿（水着姿も）4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一