「70代の夫も週5でアルバイトしている」夫婦の年金月17万5000円・63歳女性の家計
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月17日に回答があった北海道在住63歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（74歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：北海道
リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員
リタイア前の年収：200万円
現在の預貯金：900万円、リスク資産：800万円
これまでの年金加入期間：国民年金240カ月、厚生年金150カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：9000円（特別支給の老齢厚生年金）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金200万円、給与収入150万円（ともに年額）
その理由として「生活がだんだんきつくなってきている。物価高に年金額がまったく追いついていない。価格が下がっているものがまったくない。払うものが増えている」と語っています。
ひと月の支出は約「20万円」。夫婦の年金だけでは「年の半分くらい生活費が足りない月がある」と記述があります。
また極力支出を抑えるために「できるだけ外に出て、家の光熱費を浮かすようにしている。食材を使い切るため、メニューを工夫して、食事を作っている」とあります。
これから先「長生きして年金が（実質的に）どんどん減らされて、生活が成り立つのか、まったく先が読めない。現在の日本では、何も信じられるものがない。政治家は自分たちの利益と、勢力構築しか頭にないので、海外移住をも視野に考えている」と憤ります。
一方で年金は「若い頃に働いた成果だと思い、わずかなお金ではあるが、ありがたいと思っています」とも。「2カ月に1回でも、定期的に働かなくても収入があることは、大変うれしく思います。年金が入った月は、好きなレストランに食事に行く」のが楽しみだと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：63歳女性
同居家族構成：本人、夫（74歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：北海道
リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員
リタイア前の年収：200万円
現在の預貯金：900万円、リスク資産：800万円
これまでの年金加入期間：国民年金240カ月、厚生年金150カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：なし（受給前）
老齢厚生年金（厚生年金）：9000円（特別支給の老齢厚生年金）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金200万円、給与収入150万円（ともに年額）
「物価高で生活がだんだんきつくなってきた」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「生活がだんだんきつくなってきている。物価高に年金額がまったく追いついていない。価格が下がっているものがまったくない。払うものが増えている」と語っています。
ひと月の支出は約「20万円」。夫婦の年金だけでは「年の半分くらい生活費が足りない月がある」と記述があります。
「試験監督1回につき2万円。夫婦とも働いている」現役引退後も夫婦ともに働いていて、投稿者自身は「試験監督を月3回くらいして1回2万円程度」、夫は「週5回の送迎アルバイトで年150万円」ほどを得て家計を支えているとのこと。
また極力支出を抑えるために「できるだけ外に出て、家の光熱費を浮かすようにしている。食材を使い切るため、メニューを工夫して、食事を作っている」とあります。
「今の年金額でいつまで生活が成り立つのか先が読めない」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「地道に貯金をすることも大切だが、投資をもっと若いころからはじめて、資産を増やす勉強を積むべきだった。日々の生活に追われて、よく考えていなかった。遊興費の出費が多すぎた」と回答。
これから先「長生きして年金が（実質的に）どんどん減らされて、生活が成り立つのか、まったく先が読めない。現在の日本では、何も信じられるものがない。政治家は自分たちの利益と、勢力構築しか頭にないので、海外移住をも視野に考えている」と憤ります。
一方で年金は「若い頃に働いた成果だと思い、わずかなお金ではあるが、ありがたいと思っています」とも。「2カ月に1回でも、定期的に働かなくても収入があることは、大変うれしく思います。年金が入った月は、好きなレストランに食事に行く」のが楽しみだと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)