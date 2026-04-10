【「日本三國」7巻】 4月10日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「日本三國」の7巻を4月10日に発売する。価格は792円。 本作は文明崩壊後の日本を舞台として、後に奇才軍師と評されることになる主人公・三角青輝の活躍を描いた物語。累計発行部数は100万部を突破しており、4月6日よりTVアニメの放送が始まっている。 7巻では毛利家と「反平結社」の結び