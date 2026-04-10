現地４月９日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）の準々決勝第１レグで、佐野海舟と川粼颯太が所属するドイツのマインツが、フランスのストラスブールとホームで対戦した。両日本人MFが先発したこの試合で、衝撃のミドルシュートを叩き込んだのが佐野だった。11分、自らボール奪取をすると、川粼とのワンツーを入れてから左サイドをドリブルで一気に持ち上がり、カットイン。２人を抜き去ってからペナルテ