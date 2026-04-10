アシストも日本人！佐野海舟が欧州の舞台で衝撃のミドル弾！マインツを２−０勝利に導く【UCL】
現地４月９日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）の準々決勝第１レグで、佐野海舟と川粼颯太が所属するドイツのマインツが、フランスのストラスブールとホームで対戦した。
両日本人MFが先発したこの試合で、衝撃のミドルシュートを叩き込んだのが佐野だった。
11分、自らボール奪取をすると、川粼とのワンツーを入れてから左サイドをドリブルで一気に持ち上がり、カットイン。２人を抜き去ってからペナルティエリア外で右足を振り抜き、相手DFに当たって軌道が変化したシュートをファーサイドに突き刺してみせた。
25歳の日本代表MFはこれがカンファレンスリーグでは初ゴール、公式戦２点目となった。
マインツはさらに19分、ステファン・ポッシュのゴールで加点。このまま２−０で先勝した。
敵地での第２レグは、１週間後の16日に開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アシストも日本人！佐野海舟が衝撃のミドル弾
両日本人MFが先発したこの試合で、衝撃のミドルシュートを叩き込んだのが佐野だった。
11分、自らボール奪取をすると、川粼とのワンツーを入れてから左サイドをドリブルで一気に持ち上がり、カットイン。２人を抜き去ってからペナルティエリア外で右足を振り抜き、相手DFに当たって軌道が変化したシュートをファーサイドに突き刺してみせた。
25歳の日本代表MFはこれがカンファレンスリーグでは初ゴール、公式戦２点目となった。
マインツはさらに19分、ステファン・ポッシュのゴールで加点。このまま２−０で先勝した。
敵地での第２レグは、１週間後の16日に開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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