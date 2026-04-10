TravisJapanが出演するディズニープラスのドキュメンタリー番組「SummerVacation！！」のビジュアルが解禁された。国内外の旅行の企画などができる国家資格「総合旅行業務取扱管理者」を保有するメンバー川島如恵留（31）の企画のもと、“10日間の夏休み”に米国で旅を満喫する姿が映される。ビジュアルは、米国の大自然を背景に7人が肩を組んで並んだもので、楽しい旅となったことがうかがえる。来月1日から配信。