◇パ・リーグオリックス2―1ロッテ（2026年4月9日京セラD）オリックスのエース・宮城が左腕の違和感を訴えて緊急降板した。1―1で迎えた6回2死満塁。佐藤へ初球、146キロ直球を投じた直後、異変に気付いた捕手・若月が首脳陣へ合図。トレーナーと厚沢投手コーチがマウンドへ駆けつけ、宮城はベンチ裏へと退いた。10日に病院で検査を受ける予定。宮城は「（過去に同じ違和感は）全くない」と話し、岸田監督は「いるメンバ