マツダスタジアムでドミニカ共和国のPRイベントが開催され、来場者が郷土料理やカクテルなどを楽しんだ。エドワード・ペレス駐日ドミニカ共和国大使から激励された広島のファビアン、モンテロは「故郷から遠く離れても応援に来ていただき、大変光栄。心強く思う」と声をそろえて感謝した。ペレス大使は始球式を務める予定だったが、巨人戦が雨で流れたため中止に。「肩を温めてきたけど、今日は使えなくて残念。（カープアカデ