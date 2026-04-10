東京六大学野球連盟は9日、都内で11日の春季リーグ開幕に向けた懇親会を開いた。早大・小宮山悟監督は前日に伝わった元監督の野村徹さんの訃報に涙を浮かべ、「何が何でも勝たないといけない理由ができた」と2季ぶりの弔い優勝を誓った。18日の東大との初戦から喪章を着けて挑む。99年春から04年秋まで早大を率いた大先輩が89歳で肺炎のため大阪府内の病院で死去。「我々も少なからず心の準備をして静かに見守る状況でした。ご