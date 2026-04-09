【モデルプレス＝2026/04/09】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第3話が4月9日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。照井康祐（KOSUKE）の快進撃に注目が集まっている。【写真】「日プ」快進撃話題のイケメン、会見時の姿がかっこよすぎ◆照井康祐（KOSUKE）の快進撃に注目集まる第3話では、練習生が8曲を16のグループに分