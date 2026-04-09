川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区で７日、解体中の大型クレーンからバランスを取るため設置されていた重りが落下した事故で、神奈川県警は９日、転落した男性作業員５人のうち、死亡した３人の死因を発表した。全員重りの上で作業しており、県警は重りとともに落下したとみて関係者らへの聞き取りを進めている。発表によると、司法解剖の結果、死因は、千葉ケン志朗さん（１９）が全身打撲による外傷性シ