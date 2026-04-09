川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区で７日、解体中の大型クレーンからバランスを取るため設置されていた重りが落下した事故で、神奈川県警は９日、転落した男性作業員５人のうち、死亡した３人の死因を発表した。

全員重りの上で作業しており、県警は重りとともに落下したとみて関係者らへの聞き取りを進めている。

発表によると、司法解剖の結果、死因は、千葉ケン志朗さん（１９）が全身打撲による外傷性ショック、小池湧さん（２９）は頭の骨を折ったことによる出血、上山勝己さん（４３）は脳幹部の損傷だった。事故では３５メートルほどの高さから落下していた。

ＪＦＥスチールから解体工事を請け負った東亜建設工業（東京）によると、現場では昨年からクレーンの解体が進められていた。５人は重り（直径６メートル、長さ９メートル、重さ５００トン）を軽くするため、内部のコンクリートを重機で掘削していた。重量は当初から１００トンほど減っていたという。

川崎海上保安署などによると、川崎市では当時、強風注意報が出され、風速は１０メートルだった。東亜建設工業によると、現場の風速計で危険だと判断されれば、作業を止める運用だったが、今回は該当しなかったという。県警や海保などは１０日も朝から行方が分かっていない１人の捜索を続ける。