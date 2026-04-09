高市早苗首相が、今国会で「国旗損壊罪」の法案成立を目指している。3月31日、「日本国国章損壊罪」創設に向けたプロジェクトチームの初会合を党本部で開き、議論に着手した。同法案は、侮辱目的で日本の国旗を燃やしたり、汚す行為を処罰するものだ。高市総理は1月27日の街頭演説でも「日本国旗も外国国旗も、お互いに尊重しようという考えのもと、両者を同等に扱う議員立法を提出したが、解散により廃案となった。その後も