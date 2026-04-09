趣味の時間を充実させるため、自宅の家具を自作する「DIY」に挑戦する人が増えています。All About ニュース編集部は、2026年3月23日、過去1年以内にDIYデビューをした人を対象にアンケート調査を実施。最初に買った道具やバッテリーのスペック、実際に作業して感じた苦労などを聞きました。今回は、東京都在住・32歳女性のエピソードを紹介します。この記事の執筆者： All About ニュース編集部「All About ニュース」は、