日本を代表する春の風物詩サクラですが、一方で今、高齢化などサクラの保全が課題となっています。美しい風景を後世につなごうと、信州でもサクラを守る活動が各地で進められています。【荒神山公園（辰野町）ため池「たつの海」の周辺にある約1000本のサクラ】塩尻市から「花見ができるのは日本のいいところ」辰野町から「いろんな色があってきれいですね。この子もサクラを集めています」ここはサクラの名所、上伊那郡辰野町の