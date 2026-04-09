グラビアアイドルの小田飛鳥(36)が9日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所を退所したことを公表した。 【写真】“セクシー番長”こと小田飛鳥さすがのボリューム！ 小田は“セクシー番長”の愛称で活躍しているグラビアアイドル。今月4日に自身のインスタグラムで「既に記事などでご存知の方もいらっしゃると思うのですが、私は2012年に脚本家で演出家の小金丸大和さんと結婚し、2023年には長男を