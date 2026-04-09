株式会社アストロスケールホールディングスは2026年4月6日、2027年に打ち上げを予定している軌道上観測サービスの実証ミッション「ISSA-J1」の全体像と、観測対象となる衛星デブリを発表しました。【▲ ISSA-J1ミッションのイメージ画像（Credit: アストロスケール）】観測対象は「だいち」と「みどりII」今回発表されたISSA-J1ミッションは、宇宙空間を漂う運用終了後の人工衛星（デブリ）に接近し、その状態を近距離から点検・把