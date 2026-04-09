4月9日、B1西地区のファイティングイーグルス名古屋は、25日に名古屋市枇杷島スポーツセンターで開催される長崎ヴェルカ戦に第69第横綱の白鵬が来場することを発表した。 白鵬はモンゴル出身の41歳。2001年に初土俵を踏み、2021年9月に引退するまで大相撲史上最多となる幕内優勝45回、同1093勝を挙げるなど、相撲界をけん引した。バスケットボールとも縁があり、2019年8月に行われた日本代表の強