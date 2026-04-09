元横綱白鵬がFE名古屋vs長崎に来場決定…過去に八村やカリーと交流、日本代表戦で華麗なシュート披露

4月9日、B1西地区のファイティングイーグルス名古屋は、25日に名古屋市枇杷島スポーツセンターで開催される長崎ヴェルカ戦に第69第横綱の白鵬が来場することを発表した。

白鵬はモンゴル出身の41歳。2001年に初土俵を踏み、2021年9月に引退するまで大相撲史上最多となる幕内優勝45回、同1093勝を挙げるなど、相撲界をけん引した。バスケットボールとも縁があり、2019年8月に行われた日本代表の強化試合で、横綱・鶴竜とともに試合前のセレモニーに登場し華麗なシュートを披露。引退後の2022年9月には、NBAジャパンゲームズで来日したステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）や八村塁（当時ワシントン・ウィザーズ／現ロサンゼルス・レイカーズ）らと交流する一幕もあった。





［写真］＝Getty Images

今回の出演発表に際して、クラブは「FE名古屋を勝利へ導くべく、会場を熱く盛り上げていただきます」とコメント。どのようなタイミングで登場するのか注目だ。

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