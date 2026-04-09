一帯を覆うように燃え広がる炎。厚く真っ黒な煙も立ち上っています。7日未明、アメリカ・カリフォルニア州の倉庫で大規模な火災が発生しました。当局は、関連会社の従業員を放火の疑いで逮捕。調べに対し、「俺たちがまともに暮らせるだけの給料さえ払ってくれれば、こんなことにはならなかったんだ」と話しています。火は約7時間後に鎮火。倉庫にいた約20人の従業員は全員避難し、けが人はいませんでした。さらに、火災はブラジル