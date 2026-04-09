今週は阪神競馬場で、第86回桜花賞（GI、芝1600m）が行われる。牝馬クラシックの開幕戦に世代トップ級のメンバーが集結した。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。 ■桜花賞2026 出走予定馬全頭診断 ・1枠1番フェスティバルヒル 有馬記念を制したミュージアムマイルを兄に持つ馬。ただ、1600→1400mの距離短縮ローテで前進をはたしたファンタジーSを見るより、現状は短