お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一、生田絵梨花がMCを務めるNHK総合の音楽番組『Venue101』（毎週土曜後11：00）11日の放送は、Aooo 「Yankeee」、Kis-My-Ft2 「HEARTLOUD」、NiziU 「Too Bad」、BE:FIRST 「BE:FIRST ALL DAY」をそれぞれ披露する。【写真】Kis-My-Ft2のデビュー10周年をサンドウィッチマンがサプライズ祝福約12万人を動員したアリーナツアーを完走したばかりのNiziUが、最新曲「Too Bad」をパフォーマン