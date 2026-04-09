『Venue101』4・11放送回のゲストはKis-My-Ft2、NiziU、BE:FIRSTら Aoooが初登場
お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一、生田絵梨花がMCを務めるNHK総合の音楽番組『Venue101』（毎週土曜 後11：00）11日の放送は、Aooo 「Yankeee」、Kis-My-Ft2 「HEARTLOUD」、NiziU 「Too Bad」、BE:FIRST 「BE:FIRST ALL DAY」をそれぞれ披露する。
【写真】Kis-My-Ft2のデビュー10周年をサンドウィッチマンがサプライズ祝福
約12万人を動員したアリーナツアーを完走したばかりのNiziUが、最新曲「Too Bad」をパフォーマンス。これまでの彼女たちと一線を画した、大人でクールな歌詞とサウンドが特徴の楽曲で、受け身の“いい子”から脱却し、自分の意思を大切に生きていく姿を表現している。この楽曲にちなんで、番組ではメンバーのちょっぴりやんちゃな一面“Little Bad”な瞬間を目撃したエピソードを直撃。果たしてどんな“Little Bad”が飛び出すのか。
Kis-My-Ft2が披露するのは、4月からNHK総合で放送中のアニメ『MAO』のオープニングテーマとなっている「HEARTLOUD」。アニメの世界観を彷彿とさせる情熱的かつ「和」テイストなサウンドに乗せて、心を揺さぶる“言葉の力”について歌った一曲だ。そこで番組では、今年デビュー15周年を迎えるキスマイに「忘れられないメンバーの言葉」を調査。意外な結果から、6人の絆の深さが明らかになる。
また、元・赤い公園のボーカル・石野理子をはじめ、それぞれソロとしても確固たる実績を持つ4人によるロックバンド・Aoooが初登場。国内外のフェスに怒涛の勢いで出演しているAoooが今月出演したのが、横浜で開催された都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』。
横浜のいたるところでパフォーマンスやイベントが繰り広げられたこのフェスで、Aoooは海を間近に望む横浜赤レンガ倉庫のステージで聴衆を沸かせた。そんな4人が、ステージの合間にフェスを楽しむ様子にカメラが密着。会場内のワークショップで、MCの濱家・生田をイメージしたオリジナルサコッシュを作成する。その出来栄えやいかに…。パフォーマンスはCENTRALのステージから「Yankeee」を披露する。番組独占映像のここでしか見られないパフォーマンスで、横浜のオーディエンスを揺らしたキラーチューンに注目だ。
今年デビュー5周年を迎えるBE:FIRST。今回、それぞれの“超細かいあるある”が、メンバーから番組へ続々と寄せられた。「SHUNTOのカバンが大きい日は…」、「JUNONは食事の終わり際に…」など、5年間を過ごしてきた仲の良い彼らだからこそ知るあるあるエピソードから、彼らの愛すべき素顔に迫る。
ライブで披露するのは5周年イヤーを飾る「BE:FIRST ALL DAY」。“生涯BE:FIRSTである”ことを力強く宣言する、彼ららしいヒップホップナンバー。SOTAが振り付けをした印象的なダンスも見どころに。スタジオではMCのふたりを中心に、4組のアーティストが生放送ならではの臨場感あふれるトークとパフォーマンスを繰り広げる。
さらにNHKプラスの配信や、番組公式SNSでのコンテンツで、放送をもっと楽しめる企画も実施する。
【写真】Kis-My-Ft2のデビュー10周年をサンドウィッチマンがサプライズ祝福
約12万人を動員したアリーナツアーを完走したばかりのNiziUが、最新曲「Too Bad」をパフォーマンス。これまでの彼女たちと一線を画した、大人でクールな歌詞とサウンドが特徴の楽曲で、受け身の“いい子”から脱却し、自分の意思を大切に生きていく姿を表現している。この楽曲にちなんで、番組ではメンバーのちょっぴりやんちゃな一面“Little Bad”な瞬間を目撃したエピソードを直撃。果たしてどんな“Little Bad”が飛び出すのか。
また、元・赤い公園のボーカル・石野理子をはじめ、それぞれソロとしても確固たる実績を持つ4人によるロックバンド・Aoooが初登場。国内外のフェスに怒涛の勢いで出演しているAoooが今月出演したのが、横浜で開催された都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』。
横浜のいたるところでパフォーマンスやイベントが繰り広げられたこのフェスで、Aoooは海を間近に望む横浜赤レンガ倉庫のステージで聴衆を沸かせた。そんな4人が、ステージの合間にフェスを楽しむ様子にカメラが密着。会場内のワークショップで、MCの濱家・生田をイメージしたオリジナルサコッシュを作成する。その出来栄えやいかに…。パフォーマンスはCENTRALのステージから「Yankeee」を披露する。番組独占映像のここでしか見られないパフォーマンスで、横浜のオーディエンスを揺らしたキラーチューンに注目だ。
今年デビュー5周年を迎えるBE:FIRST。今回、それぞれの“超細かいあるある”が、メンバーから番組へ続々と寄せられた。「SHUNTOのカバンが大きい日は…」、「JUNONは食事の終わり際に…」など、5年間を過ごしてきた仲の良い彼らだからこそ知るあるあるエピソードから、彼らの愛すべき素顔に迫る。
ライブで披露するのは5周年イヤーを飾る「BE:FIRST ALL DAY」。“生涯BE:FIRSTである”ことを力強く宣言する、彼ららしいヒップホップナンバー。SOTAが振り付けをした印象的なダンスも見どころに。スタジオではMCのふたりを中心に、4組のアーティストが生放送ならではの臨場感あふれるトークとパフォーマンスを繰り広げる。
さらにNHKプラスの配信や、番組公式SNSでのコンテンツで、放送をもっと楽しめる企画も実施する。