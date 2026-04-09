7日、お笑い芸人のヒコロヒー（36）が自身のXを更新。一般ユーザーがある女性の動画とともに同日にポストした《ヒコロヒーかと思った》という投稿を引用しながら、感想を述べた。投稿でヒコロヒーは、《わしもわしかと思った》と述べ、自分と瓜二つであると認識しており、コメント欄でも驚きの声が多数上がっていた。《いやいやヒコロヒーだって》《これは間違い無くヒコロヒーだよ》《思ってた以上にヒコロヒー！お互い影武者にな