¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄË¾·ë¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¡¼¤Ç¹¹¤ËÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤ï¤»¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·ã¤ä¤»¡©¡×¥¿¥¤¥È¤Ê¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó»Ñ¤ÎËÜÅÄË¾·ë¤µ¤ó¡Ö¥ì¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Ã¡×¤È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¸ª²¼¤Þ¤Ç¤Î°Å¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ø¥¢¡¼¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¤¤¤ì¡¢³°´¬¤­¤ÈÆâ´¬¤­¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È´¬¤­¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò