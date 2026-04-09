ファンが待ちわびたゴルフの祭典マスターズがついに開幕。その真っただ中にあるオーガスタナショナルGC（米ジョージア州）への道のりは、選手たちだけでなくファンにとってもなかなか険しい。【マスターズ現地写真】松山英樹は爆笑片岡尚之の“クラブ池ポチャ”の瞬間をとらえた！2012年以降、ネットでチケット販売を始めたものの、希望者が多いため抽選となり、倍率も非公表。約200倍という説もあるほどだ。価格は、2026年実績