INZONEのXより ソニーは9日、ゲーミングギア「INZONE」のXにて新製品発表のアナウンスをポスト。投稿と画像には「New gear announcement April 15, 10:00 am」と記されており、4月15日10時に新製品が発表されるようだ。 画像にはモニターのような四角いシルエットと、穴の空いた丸い形状のシルエット、紫色とオレンジ色のラインで構成されたシルエットも描かれている。オレンジ色はブランドの開発に協力