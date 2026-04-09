◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（９日・甲子園）阪神―ヤクルト戦のスタメンが発表された。ヤクルトは奥川恭伸投手（２４）が今季初白星を目指し、先発する。現在首位を走るチームは勝てば開幕から４カード連続の勝ち越しとなる。スタメンは以下の通り。【ヤクルト】１（遊）長岡２（左）サンタナ３（捕）鈴木叶４（一）オスナ５（中）岩田６（右）増田７（二）伊藤８（投）奥川９（三）武岡