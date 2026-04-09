メ～テレ（名古屋テレビ） パリオリンピックでの金メダル獲得から2年。来る2028年、ロサンゼルスでの連覇に向け、新たな挑戦をする金メダリストを追いました。 4月1日。新社会人として新たな一歩を踏み出した三重県四日市市出身・藤波朱理選手(22)。 「レスリング一本になるので、あらゆる面から自分のレスリングをもっともっと極めていって、見てくださる皆さんに勇気・活力・夢を与えられる選手になりたい」(藤