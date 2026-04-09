メ～テレ（名古屋テレビ）

パリオリンピックでの金メダル獲得から2年。来る2028年、ロサンゼルスでの連覇に向け、新たな挑戦をする金メダリストを追いました。

4月1日。新社会人として新たな一歩を踏み出した三重県四日市市出身・藤波朱理選手(22)。

「レスリング一本になるので、あらゆる面から自分のレスリングをもっともっと極めていって、見てくださる皆さんに勇気・活力・夢を与えられる選手になりたい」(藤波選手)

2年前のパリオリンピック・レスリング女子53キロ級の金メダリスト。

「最高です！オリンピック最高！レスリング最高！」

中学2年から公式戦負けなしの137連勝で世界の頂点に立ち、一躍脚光を浴びました。

パリ五輪後は、地元で大会を主催

パリから帰国直後、メ～テレ「ドデスカ＋」に生出演してくれた藤波選手。

金メダルを祝い、特製のケーキをプレゼントすると――。

「最高です！」

可愛らしい笑顔が弾けていました。

パリオリンピック後は、中学生以下が対象の大会「藤波朱理杯」を地元・四日市市で主催。

「レスリングを盛り上げたい」「レスリングキッズの輝ける舞台を増やしたい」という思いから始めました。

57キロ級へ転向

レスリング競技の未来のため、精力的に活動する藤波選手。

2028年のロサンゼルスオリンピックを見据え、ある大きな決断をしていました。

「階級を57キロ級に上げる決断をした。次は57キロ級で五輪チャンピオンというタイトルを獲りたい。さらに厳しい戦いにはなると思うけれど、チャレンジしたい」(藤波選手)

1つ上の57キロ級への転向を決意。

身長164cmの藤波選手は、これまでの53キロ級では長身。

試合前の減量に苦労することも少なくありませんでした。

「53キロ級と57キロ級の4キロの差は、すごく自分は重く感じている。この4キロをどう増やすかで、レスリングのパフォーマンスが変わってくると思う」(藤波選手)

57キロ級の体づくりへ

再びオリンピックの舞台で最高の景色を見るために、新たな挑戦がスタート。

本格的なウエートトレーニングにも取り組み、今まで以上にフィジカルが重要な57キロ級で戦える体づくりに励んできました。

「日々、53キロ級の頃の自分との戦い。『53キロ級の自分より成長できているか』と、毎日自問自答しながらやっている」(藤波選手)

不安を口にしながら――。

階級変更後も、国内外の大会で白星を重ねていきます。

全日本選手権は厳しい戦いに

連勝記録を147まで伸ばし、迎えた去年12月。

全日本選手権でのことでした。

「57キロ級に上げて、初めての全日本選手権。チャレンジャーの気持ちを持ちながら、一戦一戦挑もう」(藤波選手)

今年9月、愛知で開催されるアジア大会の代表選考も兼ねる戦いで、順当に勝ち上がっていきます。

迎えた決勝。

相手は、57キロ級以上を主戦場としてきた徳原姫花選手です。

第1ピリオドは相手のパワーに阻まれ、なかなか得点を奪うことができません。

すると前半終了間際。

片足タックルに入ったところを返され、2点を失ってしまいます。

さらに抑え込まれ、両肩が1秒以上マットにつくと、フォール負け。

体をひねりながら粘り、絶体絶命のピンチをしのぎます。

第2ピリオドは同点に追いつき、残り1分。

逆転に成功し、そのまま逃げ切った藤波選手。

57キロ級で全日本選手権初優勝を飾り、節目の150連勝に到達しました。

勝ち切って気持ちに変化が

試合後。

「めっちゃ負けることが怖いし、勝って当たり前と思われる中で、負けたらすべてが崩れるし、怖さはあるけど、まだまだ目指すところは先なので。これをきっかけに、もっともっと強くなって、夢をかなえられるように頑張っていきます」(藤波選手)

計り知れないプレッシャーと戦ってきた金メダリスト。

負けがよぎった試合を勝ち切れたことで、気持ちに変化があったといいます。

「負けられない戦いなので、そういう部分で自分の弱さから目を背けていたというか。大丈夫大丈夫といってやってきたけど、そうじゃなくて、周りには信頼できる人がいるので、そういう人には弱さを見せながら、自分自身も弱さを受け入れて、これからもっともっと強くなっていきたい」(藤波選手)

春に日本体育大学を卒業

3月に、4年間通った日本体育大学を卒業。

「これから起こる事すべてが、目標を達成するために起こる事だと信じ、力を尽くしてまいります」(藤波選手)

ハレの日に選んだ袴のポイントは？

「日体大カラーにしました。この色はすぐ決めました。思い返すと、すごく出会いに恵まれて、自分が思っていた以上に充実して楽しめた4年間だった」(藤波選手)

次の目標は地元開催のアジア大会

そして4月、新社会人となった藤波選手。

いま見据えるのは、地元・四日市にほど近い愛知で9月に開かれるアジア大会です。

「地元で競技大会が行われるというのは、自分が現役中は最初で最後だと思う。五輪と同じモチベーションで今は挑めているし、アジア大会で地元の皆さんに生で見てもらって、優勝するというのは、すごく大きくモチベーションでやってきた。そこをしっかり叶える1年にしたい」(藤波選手)

(2026年4月9日15：40～放送 メ～テレ『ドデスカ＋』じもスポ！コーナーより)