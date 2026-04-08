今回は、入学準備経験者のこどもオレペサポーターズに聞いた、あってよかったサービス・アプリを紹介！入学準備中に「あってよかった」「これ便利！」と感じたものや、学校生活が始まってからあらためてよさを実感したものなど、参考になる意見が満載。ぜひチェックしてみて。※記事内で、リンクつきで紹介しているアプリ・サービスは、アンケート上で具体的に名前があがったものかつ、複数回答が集まったものから編集部がピックア