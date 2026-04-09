4月4日放送回で取り上げた、ナフサの供給を巡る専門家の発言について、高市早苗首相（65）が否定し、番組公式Xで謝罪に追い込まれた報道番組『報道特集』（TBS系）。実は同放送回でもう一つ波紋を呼んでいた出来事が――。問題となっているのは、「PFAS問題に揺れる沖縄から怒りの声」と題された特集のなかで、環境医学の専門家である南デンマーク大学のフィリップ・グランショーン教授へのオンライン取材を行っている場面だ。取材