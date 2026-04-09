メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の近鉄四日市駅前にツインビルが建設されます。 建設が始まるのは複合ビル「四日市三交ビルANNEX」で、9日は起工式が行われました。 「四日市三交ビルANNEX」は、去年8月に開業した四日市三交ビルと「ツインビル」を構成し、近鉄四日市駅から徒歩3分の場所です。 建物は地上13階建てで、1階に店舗、2階から13階には客室が152室あるビジネスホテルが入る予定です。 「四日市の