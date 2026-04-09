＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン事前情報◇9日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞米ツアーを主戦場にする竹田麗央が、スポンサー契約を結ぶ富士フイルムが特別協賛する大会で、今季の日本初戦を迎える。「いつもサポートしてくれているので、結果で恩返ししたい」という想いは強い。昨年もこの大会には出場したが、その時は無念の予選落ち。「去年はなかなかいいプレーができずに終わってしまった