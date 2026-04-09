広島県福山市は国道２号福山道路の全区間にわたる事業化が決まったことを発表しました。 「福山道路」は国道２号の渋滞を解消するため、福山市赤坂町から岡山県笠岡市まで１６．５キロを結ぶ予定です。 ２０１９年から３．３キロ区間での工事が進められていましたが、国の今年度当初予算が成立したことを受け、残る１３．２キロの事業化が決まりました。 新たな区間での総事業費は約３０３０億円で、今年度は調査設計費とし