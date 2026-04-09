ツアー1勝の臼井麗香を姉に持つ蘭世（らんぜ）が自身のインスタグラムを更新。同じくツアー1勝の植竹希望が姉の愛海（なるみ）と「お花見」に出かけたことを投稿した。【写真】ちょっぴり“ヘソ出し”ルックの臼井蘭世と「ちいかわ弁当」（全5枚）公開した写真では、黒の長袖トップスに白のパンツ、ちょっぴり“ヘソ出し”ルックの臼井が熱心に桜の花を撮影していた。そして4枚目は、人気漫画「ちいかわ」の主人公をご飯で再現した