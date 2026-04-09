臼井麗香の妹、ちょっぴり“ヘソ出し”ルックでお花見 手作り「ちいかわ弁当」に感動！
ツアー1勝の臼井麗香を姉に持つ蘭世（らんぜ）が自身のインスタグラムを更新。同じくツアー1勝の植竹希望が姉の愛海（なるみ）と「お花見」に出かけたことを投稿した。
【写真】ちょっぴり“ヘソ出し”ルックの臼井蘭世と「ちいかわ弁当」（全5枚）
公開した写真では、黒の長袖トップスに白のパンツ、ちょっぴり“ヘソ出し”ルックの臼井が熱心に桜の花を撮影していた。そして4枚目は、人気漫画「ちいかわ」の主人公をご飯で再現したお弁当の写真。タコさんウィンナーや玉子焼きで作ったハートもあり、お花見の楽しさをさらに盛り上げてくれそうなピクニック弁当だ。これを作ってきてくれたのは植竹とのこと。「可愛いだけじゃなくて美味しくて感動」と、臼井は見た目も味も絶賛していた。23歳の臼井は、これまでプロテストに6度挑戦してきた。最終テストまでコマを進めた年もあったものの、なかなか結果に結びつけることはできていない。24年からはプロテスト合格を目指す若手女子ゴルファーがしのぎを削るマイナビネクストヒロインゴルフツアーに参戦。アマチュア選手として参戦した開幕初戦でいきなり2位タイ、2戦目でも3位タイとなり、一気に注目を集めると、同年6月にプロ転向。昨年は同ツアーで2戦連続優勝を果たすなど、快進撃を続けている。ゴルフに力を入れる一方で、今月初めには姉・麗香と京セラドーム大阪で行われたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」でランウェイデビューを果たしている。プロテスト合格前から様々な話題を提供してくれる臼井。これからの活躍、そして悲願のプロテスト合格をファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
木村拓哉が久しぶりのラウンドを満喫 「めちゃくちゃ楽しい時間を過ごせました！」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「脚長すぎ！」狩野舞子のミニスカゴルフウェア姿に反響 宮里藍や中西直人も大絶賛「足長いと全部ミニスカになる説w」
成田美寿々が親友・青木瀬令奈のキャディとして男子ツアーに挑戦！ 「2人で爪痕残しにいきたい」
【写真】ちょっぴり“ヘソ出し”ルックの臼井蘭世と「ちいかわ弁当」（全5枚）
公開した写真では、黒の長袖トップスに白のパンツ、ちょっぴり“ヘソ出し”ルックの臼井が熱心に桜の花を撮影していた。そして4枚目は、人気漫画「ちいかわ」の主人公をご飯で再現したお弁当の写真。タコさんウィンナーや玉子焼きで作ったハートもあり、お花見の楽しさをさらに盛り上げてくれそうなピクニック弁当だ。これを作ってきてくれたのは植竹とのこと。「可愛いだけじゃなくて美味しくて感動」と、臼井は見た目も味も絶賛していた。23歳の臼井は、これまでプロテストに6度挑戦してきた。最終テストまでコマを進めた年もあったものの、なかなか結果に結びつけることはできていない。24年からはプロテスト合格を目指す若手女子ゴルファーがしのぎを削るマイナビネクストヒロインゴルフツアーに参戦。アマチュア選手として参戦した開幕初戦でいきなり2位タイ、2戦目でも3位タイとなり、一気に注目を集めると、同年6月にプロ転向。昨年は同ツアーで2戦連続優勝を果たすなど、快進撃を続けている。ゴルフに力を入れる一方で、今月初めには姉・麗香と京セラドーム大阪で行われたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」でランウェイデビューを果たしている。プロテスト合格前から様々な話題を提供してくれる臼井。これからの活躍、そして悲願のプロテスト合格をファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
木村拓哉が久しぶりのラウンドを満喫 「めちゃくちゃ楽しい時間を過ごせました！」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「脚長すぎ！」狩野舞子のミニスカゴルフウェア姿に反響 宮里藍や中西直人も大絶賛「足長いと全部ミニスカになる説w」
成田美寿々が親友・青木瀬令奈のキャディとして男子ツアーに挑戦！ 「2人で爪痕残しにいきたい」