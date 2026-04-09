ミニチュアイメージが提供する3D制作サービス「mini3D」で、4枚の写真から高精度な立体データを生成できるAIスキャナー機能が新たに公開となった。スマートフォン（スマホ）だけで完結する手軽さはそのままに、再現性を大きく向上。「思い出をカタチにする」サービスから、創作やビジネスにも使える3Dツールへと進化を遂げている。●1カ月で700人以上が体験mini3Dは、写真1枚から人物やペットのフィギュア・ミニチュアを制作で