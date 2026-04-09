「憧れと、雨で暇だったので息子と2人で開催しました（笑）」【写真】自宅保育ママ、ユーモアあふれる1歳息子の記念写真そんな一言とともに投稿された、“じたくほいく式”の写真がThreadsで話題を集めています。保育園の入園式に憧れたというママが考えた、ユニークで愛らしい発想に「素敵です！我が家もやろうかな」「自宅保育、羨ましいです♡」と多くの反響が寄せられています。写真に写っているのは、1歳の男の子。