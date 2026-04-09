大相撲の春巡業が８日、静岡・三島市で行われた。弟子に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対し、委員待遇年寄から平年寄への２階級降格と減給処分を決まったことを受け、同部屋付きの楯山親方（元幕内・誉富士）、所属の小結・熱海富士、幕内・錦富士が取材に応じた。部屋の今後については、協会や伊勢ケ浜一門の指導・管理下に置き、一門の理事の浅香山親方（元大関・魁皇）が部屋の状況を定期的に確認する。