日本女子プロゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンは１０日から３日間、埼玉・石坂ＧＣ（６５８０ヤード、パー７２）で開催される。９日、プロアマ戦が行われ、前年覇者の安田祐香（ＮＥＣ）は「今のところ、調子はいい感じです」と手応えを明かした。昨年大会は雨中の激闘となった。５４ホールを終えて、安田祐香、河本結（リコー）、中村心（ヤマエグループＨＤ＝）が９アンダーで並び、３人が難しい１８