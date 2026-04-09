日本女子プロゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンは１０日から３日間、埼玉・石坂ＧＣ（６５８０ヤード、パー７２）で開催される。９日、プロアマ戦が行われ、前年覇者の安田祐香（ＮＥＣ）は「今のところ、調子はいい感じです」と手応えを明かした。

昨年大会は雨中の激闘となった。５４ホールを終えて、安田祐香、河本結（リコー）、中村心（ヤマエグループＨＤ＝）が９アンダーで並び、３人が難しい１８番パー４（３９０ヤード）のプレーオフ（ＰＯ）に突入した。ＰＯ１ホール目で当時ルーキーの中村が脱落。勝負は安田と河本とのマッチプレーへ。雨が強まる中、死闘が続き、４ホール目で安田がスーパープレーを見せた。

安田は第１打を左のバンカーへ曲げた。強い雨によって水たまりができた左バンカーから残り１７４ヤードの第２打。無罰で救済受けることもできたが、ドロップしてボールが沈み、もっと状況が悪くなることも考えられたため、そのまま、水たまりにボールが少し沈んだライから５番ユーティリティーで放ち、ピン左奥２メートルにつけるスーパーショットで勝利を決めた。冷静な判断と高い技術によって、初勝利より難しいといわれる２勝目を手にした。

１年ぶりに石坂ＧＣに戻ってきた安田は「１８番をプレーしている時、ここ（左バンカー）から打ったなあ、とよみがえりました。１００％の力が出せました」と笑顔で、スーパーショットを振り返った。

今季、６戦すべて予選通過して最高成績は３月のＶポイント×ＳＭＢＣレディスの８位。メルセデスポイントランクは３２位。まずまずの滑り出しだ。「手応えは感じています。早いういちに優勝争いをしたいですね」と安田は柔らかな表情で話した。スーパーショットのイメージが強く残るコースで、１年前の再現を目指す。