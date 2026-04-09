岡山県農業大学校赤磐市東窪田 これからの農業を担います。岡山県赤磐市の農業大学校で入学式が行われました。 （新入生代表）「地域農業発展のために努力することを誓います」 赤磐市にある岡山県農業大学校です。果樹、野菜、花きの3つのコースに27人が入学しました。 （岡山県農業大学校／中村哲郎 校長）「目標をしっかりと持ち、自ら学ぶ精神で過ごしていただきたい」 新入生はこれから2年間