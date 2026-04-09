“バカラで106億円熔かした男”で知られる「大王製紙」の元会長で実業家・井川意高氏（61）が7日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身より「1100倍」口が悪いという、有名人とのイベントを発表した。井川氏の事務局の公式Xが更新され、元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏とのイベントが今月13日代々木にある「LIVE STUDIO LODGE」で開催されると発表。「社会問題に井川さんとバレンタインさんが終止符を打ちま