テレサ・テンの「時の流れに身をまかせ」「つぐない」「愛人」3部作や石川さゆり「津軽海峡・冬景色」など、数々の昭和・平成の歌謡曲・演歌の名曲の作曲家として知られる三木たかしさんの楽曲を託された元サラリーマンが、リストラや無縁の音楽業界での孤軍奮闘、「部外者」の強みや意味を導き出した経験をつづる書籍「部外者の流儀ある日、三木たかしの5000曲を託されたぼくは、いかにしてその価値を最大化したか」（JTBパブリ