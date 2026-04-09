県警は女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れて撮影しようとした警察官を減給３カ月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは廿日市署に勤務する男性巡査です。 県警によりますと巡査は去年７月、中区で被害女性の後ろからスマートフォンをスカートの中に入れ撮影しようとしたということです。 巡査は当時同僚数人と飲酒し、別れたあとに犯行に及んでおり「酒に酔って自制心が効かなく