勝央町役場 岡山県勝央町は、2026年度、日本学生支援機構の奨学金を利用して大学等を卒業し、返還を行っている人を対象にした奨学金返還支援制度を創設しました。 若年層の経済的不安を軽減し、町への移住定住・就業を促進して地域活性化につなげようと始めました。助成額は、前年度返還額の2分の1で、1カ月当たり2万円が上限です。2026年度末時点の年齢が30歳未満で「勝央町に3年以上定住する意思がある」などの条件があり