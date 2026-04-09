【芸能界クロスロード】敵はNetflixなのに…フジ谷原章介、TBS上田晋也 春の改編「情報新番組」に漂う時代錯誤感4月期の改編を「過去10年で最大規模」と意気込んでいたフジテレビ。先陣を切って、3月29日にスタートした谷原章介司会の日曜朝の情報番組「SUNDAYブレイク.」は個人1.2％、世帯2.3％と目を疑うような低視聴率。同日の「サンデーモーニング」（TBS）が12.5％（世帯）と王者の貫禄を見せつけ、日本テレビの「シュー