日本女子プロゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンは１０日から３日間、埼玉・石坂ＧＣ（６５８０ヤード、パー７２）で開催される。９日、プロアマ戦が行われた。米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は「調子は、まあ、まあ、まあです。上位で戦えるように頑張ります！」とトレードマークの笑顔で話した。日本ツアーの出場